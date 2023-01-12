Медицинский центр «ЛОРМЕДИКА» в Чебоксарах - выгодно и профессионально

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Медицинский центр «Лормедика» предлагает услуги квалифицированных врачей. У нас вы сможете получить профессиональную медицинскую помощь при заболеваниях уха, горла и носа, а также при аллергии.
У нас вы сможете получить квалифицированную медицинскую помощь при заболеваниях уха, горла и носа, а также при аллергии. Врачи с многолетней практикой и опытом работы окажут грамотную консультацию и найдут подход к каждому отдельному клиническому случаю. Наши врачи не просто лечат, они помогают сохранить здоровье и найдут подход не только к взрослым пациентам, но и детям самого маленького возраста. Своевременное обращение к опытному врачу позволяет минимизировать риски и сохранить здоровье. Быстрая диагностика позволит найти самый подходящий вариант лечения. Более 11 лет мы заботимся о здоровье наших пациентов. Не затягивайте с лечением — обращайтесь в медицинский центр «Лормедика».
Своевременное обращение к врачу поможет сохранить Ваше здоровье.
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Оториноларинголог занимается профилактикой, диагностированием и лечением заболеваний носа, гортани, глотки, уха и связанных с ними областей головы и шеи.
Аллерголог-иммунолог занимается профилактикой, диагностированием и лечением аллергических реакций, а также состояниями иммунодефицита.
Фониатры изучают патологии голоса, методы их лечения, профилактики, а также способы коррекции тембра/интенсивности в желаемую сторону.
Гастроэнтерология – это диагностика, лечение и профилактика болезней пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, печени, желчного пузыря и поджелудочной.
Чек-апы включают в себя все необходимые анализы и обследования, которые выявляют нарушения в работе организма.
Врач-невролог – один из основных специалистов, которого необходимо регулярно посещать и взрослым, и детям.
На протяжении более 11 лет мы заботимся о здоровье взрослых и детей. Средний опыт работы наших специалистов — 19 лет. Ежемесячно к нам обращается более 800 пациентов, которые получают грамотную консультацию и лечение. Мы помогаем сохранить здоровье и находим подход к каждому пациенту.
Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу клиники, а в особенности выделить лечившего нас врача Людмилу Петровну Щербакову, это огромная находка для нас, часто болели, уже и не знали что делать, как знакомые посоветовали Л.П. Щербакову, сходили на приём, а затем лечение и все улучшилось, как оказалось нас лечили совсем не от того, чем мы болели, спасибо вам Людмила Петровна, за ваш профессионализм, индивидуальный подход к маленьким пациентам, мы очень вам благодарны!!!
Был на приеме в этом медицинском центре у доктора Щербаковой с проблемой заложенности носа. Все очень понравилось, сделали эндоскопию носа. Впервые в жизни увидел на мониторе что у меня внутри. Предложили сделать операцию лазером. Очень доволен, нос теперь дышит, каплями больше не пользуюсь! Спасибо вам большое!
После родов 1,5 года мучилась с заложенным носом , без капель не могла вообще никуда !!! Потом это мне надоело , и я стала искать информацию об этой проблеме и ее решении. О центре и о Людмиле Петровне узнала от своей подруги , которая обращалась к ней со своим маленьким ребенком. Мы провели ряд анализов и сделали лазерную операцию , тяжелее всего оказалась реабилитация. Уже где то на 3 неделе после операции я стала постепенно отходить от капель . Сначала старалась не капать днем , и к моему удивлению на 3-4 день уже и на ночь они мне не пригодились!! Так что если есть подобная проблема советую не затягивать с ее решением . Спасибо Людмиле Петровне.
Наша семья является постоянными клиентами вашего центра,и мы можем сказать только хорошее о каждом сотруднике!врачи от бога,медсестры мастерицы своего дела,и оба администратора отзывчивые и приветливые!!Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность всему персоналу!за качественное лечение и быстрое восстановление, а также за доброту, отзывчивость и человечное отношение к пациентам!!ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ ЛОР-МЕД!!!
О-о-очень благодарны Светлане Георгиевне и Таисии.Мой гайморит десятилетний вылечили !Чего не могли сделать ни один лор-врач Строительной поликлиники.Внуков тоже они же вылечили.Я теперь всем своим знакомым разраю их адрес.Спасибо Вам ,с наступающим Новым Годом. Новых успехов. Комиссарова Л.В.и Артем Козлов.
Мы заботимся о здоровье своих пациентов, поэтому тщательно подбираем персонал медицинского центра. У нас трудятся только профессиональные специалисты, которые с легкостью диагностируют заболевание и подберут наиболее подходящий вариант лечения. Каждый врач — специалист с огромным опытом работы.
Вам нужна профессиональная помощь врача? Обращайтесь в медицинский центр «Лормедика». Записаться на прием можно прямо на сайте. Достаточно заполнить электронную форму и выбрать подходящее время для посещения врача. Записаться на прием можно по телефону или оставить свой телефон в форме обратной связи
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