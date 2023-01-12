Медицинский центр «ЛОРМЕДИКА» в Чебоксарах - выгодно и профессионально

График работы: Пн-Сб  09:00-19:00; Вс 09:00-13:00

Телефон: +7(952) 026-10-34; 600-622

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Медицинский центр

  • ЛОРМЕДИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛОР-ОРГАНОВ

Медицинский центр «Лормедика» предлагает услуги квалифицированных врачей. У нас вы сможете получить профессиональную медицинскую помощь при заболеваниях уха, горла и носа, а также при аллергии.

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График работы

  • Понедельник .............. 09:00 - 15:00
  • Вторник ....................... 12:00 - 19:00
  • Среда .......................... 09:00 - 15:00
  • Четверг ....................... 12:00 - 19:00
  • Пятница ....................... 12:00 - 19:00
  • Суббота........................ 09:00 - 13:00
  • Воскресенье................ ВЫХОДНОЙ
Добро пожаловать в медицинский центр "Лормедика"

О нас

У нас вы сможете получить квалифицированную медицинскую помощь при заболеваниях уха, горла и носа, а также при аллергии. Врачи с многолетней практикой и опытом работы окажут грамотную консультацию и найдут подход к каждому отдельному клиническому случаю. Наши врачи не просто лечат, они помогают сохранить здоровье и найдут подход не только к взрослым пациентам, но и детям самого маленького возраста. Своевременное обращение к опытному врачу позволяет минимизировать риски и сохранить здоровье. Быстрая диагностика позволит найти самый подходящий вариант лечения. Более 11 лет мы заботимся о здоровье наших пациентов. Не затягивайте с лечением — обращайтесь в медицинский центр «Лормедика».

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Наши направления

Диагностика, лечение и профилактика.

Своевременное обращение к врачу поможет сохранить Ваше здоровье.
Не откладывайте лечение, звоните прямо сейчас.

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Оториноларингология

Ото­рино­ларин­го­лог за­нима­ет­ся про­филак­ти­кой, ди­аг­ности­рова­ни­ем и ле­чени­ем за­боле­ваний но­са, гор­та­ни, глот­ки, уха и свя­зан­ных с ни­ми об­ластей го­ловы и шеи.

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Аллергология и иммунология

Аллерголог-иммунолог за­нима­ет­ся про­филак­ти­кой, ди­аг­ности­рова­ни­ем и ле­чени­ем аллергических реакций, а также состояниями иммунодефицита.

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Фониатрия

Фониатры изучают патологии голоса, методы их лечения, профилактики, а также способы коррекции тембра/интенсивности в желаемую сторону.

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Гастроэнтерология

Гастроэнтерология – это диагностика, лечение и профилактика болезней пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника, печени, желчного пузыря и поджелудочной.

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Чек-апы и комплексные программы

Чек-апы включают в себя все необходимые анализы и обследования,  которые выявляют нарушения в работе организма.

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Неврология

Врач-нев­ро­лог – один из ос­новных спе­ци­алис­тов, ко­торо­го не­об­хо­димо ре­гуляр­но по­сещать и взрос­лым, и де­тям.

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Почему выбирают нас?

Наши преимущества

На протяжении более 11 лет мы заботимся о здоровье взрослых и детей. Средний опыт работы наших специалистов — 19 лет. Ежемесячно к нам обращается более 800 пациентов, которые получают грамотную консультацию и лечение. Мы помогаем сохранить здоровье и находим подход к каждому пациенту.

Сертифицированные врачи

Мы тщательно подбираем персонал. Каждый врач - настоящий специалист своего дела с многолетним опытом. Средний опыт работы наших специалистов - 19 лет. Каждый из врачей проходит периодически повышение квалификации.

Современные технологии

Медицинский центр "Лормедика" использует современные технологии для диагностирования и лечения заболеваний уха, горла и носа. Это позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и подобрать наиболее подходящий вариант лечения.

Электронная запись

Мы ценим личное время своих клиентов. Для записи к врачу вам не нужно будет стоять в огромных очередях. Запись оформляется в электронном виде прямо из дома. Каждый пациент сможет подобрать наиболее подходящее время записи.

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Отзывы

Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу клиники, а в особенности выделить лечившего нас врача Людмилу Петровну Щербакову, это огромная находка для нас, часто болели, уже и не знали что делать, как знакомые посоветовали Л.П. Щербакову, сходили на приём, а затем лечение и все улучшилось, как оказалось нас лечили совсем не от того, чем мы болели, спасибо вам Людмила Петровна, за ваш профессионализм, индивидуальный подход к маленьким пациентам, мы очень вам благодарны!!!

Наталия

Был на приеме в этом медицинском центре у доктора Щербаковой с проблемой заложенности носа. Все очень понравилось, сделали эндоскопию носа. Впервые в жизни увидел на мониторе что у меня внутри. Предложили сделать операцию лазером. Очень доволен, нос теперь дышит, каплями больше не пользуюсь! Спасибо вам большое!

Игорь

Были сегодня на приеме у Л.П, Щербаковой с дочкой, ей 2,5 года. Очень внимательно посмотрела нас, все объяснила, я даже удивилась что настолько подробно и понятно. Очень понравилось)

Мария

Светлана Георгиевна! Вы нас спасли от затяжного аллергического насморка после прививки. Мы дышим. Здоровы. Спасибо огромное. Семья Ерёмкиных.

Татьяна Ерёмкина

После родов 1,5 года мучилась с заложенным носом , без капель не могла вообще никуда !!! Потом это мне надоело , и я стала искать информацию об этой проблеме и ее решении. О центре и о Людмиле Петровне узнала от своей подруги , которая обращалась к ней со своим маленьким ребенком. Мы провели ряд анализов и сделали лазерную операцию , тяжелее всего оказалась реабилитация. Уже где то на 3 неделе после операции я стала постепенно отходить от капель . Сначала старалась не капать днем , и к моему удивлению на 3-4 день уже и на ночь они мне не пригодились!! Так что если есть подобная проблема советую не затягивать с ее решением . Спасибо Людмиле Петровне.

Татьяна

Наша семья является постоянными клиентами вашего центра,и мы можем сказать только хорошее о каждом сотруднике!врачи от бога,медсестры мастерицы своего дела,и оба администратора отзывчивые и приветливые!!Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность всему персоналу!за качественное лечение и быстрое восстановление, а также за доброту, отзывчивость и человечное отношение к пациентам!!ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ ЛОР-МЕД!!!

Людмила

О-о-очень благодарны Светлане Георгиевне и Таисии.Мой гайморит десятилетний вылечили !Чего не могли сделать ни один лор-врач Строительной поликлиники.Внуков тоже они же вылечили.Я теперь всем своим знакомым разраю их адрес.Спасибо Вам ,с наступающим Новым Годом. Новых успехов. Комиссарова Л.В.и Артем Козлов.

Комиссарова

Очень хороший медицинский центр!,Все просто,внимательный осмотр,ни какой спешки..Мучился с головной болью,насморк,Спасибо Лор-Мед...излечился!!

Николай
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    Наши врачи

    Профессиональные специалисты

    Мы заботимся о здоровье своих пациентов, поэтому тщательно подбираем персонал медицинского центра. У нас трудятся только профессиональные специалисты, которые с легкостью диагностируют заболевание и подберут наиболее подходящий вариант лечения. Каждый врач — специалист с огромным опытом работы.

    все врачи
    Щербакова Людмила Петровна
    Врач оториноларинголог

    Кандидат медицинских наук
    Принимает взрослых и детей

    Рассказова Нина Леонидовна
    Врач аллерголог-иммунолог

    Педиатр, высшая категория Принимает детей

    Волкова Ирина Анатольевна
    Врач аллерголог-иммунолог

    Педиатр высшая категория Принимает взрослых и детей

    Николаева Инесса Сергеевна
    Врач кардиолог, терапевт

    Принимает взрослых

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      Вам нужна профессиональная помощь врача? Обращайтесь в медицинский центр «Лормедика». Записаться на прием можно прямо на сайте. Достаточно заполнить электронную форму и выбрать подходящее время для посещения врача. Записаться на прием можно по телефону или оставить свой телефон в форме обратной связи

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      info@lormedika.ru
      г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 21
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      Общество с ограниченной ответственностью «МЦ ЛОРМЕДИКА» (ООО «МЦ «ЛОРМЕДИКА»).
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